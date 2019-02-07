2019/02/07 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد داني ميلز لاعب فريق مانشستر سيتي المعتزل أن فريق ليفربول سيعاني من ضغوطًا كبيرة في الفترة المقبلة بعد فقدان العديد من النقاط بشكل متتالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميلز وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يسير بشكل أفضل من ليفربول خلال الفترة الماضية ويمكنه تحقق الدوري من جديد.

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية اختيارات المحررين محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟!

وقال ميلز: "ليفربول كان يتمتع بفارق 9 نقاط في الصدارة أمام مانشستر سيتي من فترة ليست ببعيدة، وفجأة اختفى ذلك الفارق، الضغط في الوقت الحالي أصبح في صالح السيتزنز".

وأضاف: "لقد نجح مانشستر سيتي في جمع النقاط من قبل وحققوا لقب الدوري الإنجليزي عدة مرات في السنوات الأخيرة، وليفربول كان قريبًا طوال الـ 30 عامًا".

قبل مالكوم | نجوم سجلوا في مشاركتهم الأولى في الكلاسيكو

وأكمل: "ربما الأمر يتعلق بالإيمان، المدير الفني حقق لقب الدوري في ألمانيا من قبل لكن العديدون من هؤلاء النجوم لم يسبق لهم أن نالوا مثل تلك البطولة من قبل".

واختتم تصريحاته: "في مانشستر سيتي يلعبون بطريقتهم ويتركون النتائج تأتي، أما في ليفربول فهم لا يملكون القدرة على وجود مثل تلك الرفاهية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب مانشستر سيتي المعتزل: كل الضغط يقع على ليفربول) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب مانشستر سيتي المعتزل: كل الضغط يقع على ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).