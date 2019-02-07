لاعب مانشستر سيتي المعتزل: كل الضغط يقع على ليفربول

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميلز وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يسير بشكل أفضل من ليفربول خلال الفترة الماضية ويمكنه تحقق الدوري من جديد.
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وقال ميلز: "ليفربول كان يتمتع بفارق 9 نقاط في الصدارة أمام مانشستر سيتي من فترة ليست ببعيدة، وفجأة اختفى ذلك الفارق، الضغط في الوقت الحالي أصبح في صالح السيتزنز".
وأضاف: "لقد نجح مانشستر سيتي في جمع النقاط من قبل وحققوا لقب الدوري الإنجليزي عدة مرات في السنوات الأخيرة، وليفربول كان قريبًا طوال الـ 30 عامًا".
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وأكمل: "ربما الأمر يتعلق بالإيمان، المدير الفني حقق لقب الدوري في ألمانيا من قبل لكن العديدون من هؤلاء النجوم لم يسبق لهم أن نالوا مثل تلك البطولة من قبل".
واختتم تصريحاته: "في مانشستر سيتي يلعبون بطريقتهم ويتركون النتائج تأتي، أما في ليفربول فهم لا يملكون القدرة على وجود مثل تلك الرفاهية".
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