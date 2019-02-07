2019/02/07 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر ، الخميس، عن وجود اجتماع ثان سيعقد بين تحالفي الفتح وسائرون م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يكشف عن اجتماع أخر للفتح وسائرون منتصف الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يكشف عن اجتماع أخر للفتح وسائرون منتصف الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).