عواد : وزير النفط يمنح النفط بالمجان للأردن ويحمي الفاسدين في سومو

2019/02/07 | 17:17

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بغداد- العراق اليوم:

هدد النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد التميمي، وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، باستجوابه...





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