اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لزيادة أجور 670 ألف موظف

2019/02/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، اليوم الخميس.

وأفاد مراسل الغد بأن اتحاد الشغل العام التونسي صادق على الاتفاق، وهو ما يضع حد لأزمة استمرت أشهر بين الحكومة واتحاد الشغل حول زيادة الأجور تخللها احتجاجات وإضراب عام.

ونقل مراسل الغد عن مصادر بالاتحاد أنه بالتصديق على الاتفاق سيتم إلغاءُ الدعوة للإضراب المقرر في 20 و21 من الشهر الجاري.

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