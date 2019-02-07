مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزراي للحكومة الجديدة

2019/02/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مراسلة الغد بأن مجلس الوزراء اللبناني أقر في اجتماعه، اليوم الخميس، البيان الوزاري، على أن يعرضه أمام البرلمان الأسبوع المقبل لنيل الثقة.ويشتمل البيان على إضافات تتعلق بالمواضيع المالية والاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنى التحتية التي أقرها مؤتمر دعم لبنان.

في سياق متصل، أفادت مراسلتنا بأن وزراء حزب القوات اللبنانية جددوا اعتراضهم على النقطة الواردة في البيان الوزاري بشأن ما سماها المقاومة.



وشدد الحزب على ضرورة أن تحافظ الدولة على شرعيتها وعلى أراضيها كافة وأن أي قرارات يجب أن تأتي ضمن شرعية المؤسسات.

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