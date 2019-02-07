قوات سوريا الديمقراطية تؤكد اعتقال

2019/02/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكدت قوات سوريا الديمقراطية اعتقال الألماني مارتن ليمكي، المشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شرق سوريا، مشيرةً إلى توقيف جهاديين أجانب بشكل يومي في المنطقة، وفق ما قال متحدث باسمها.ونقلت وسائل إعلام، قبل أسبوع، عن اثنين من زوجات "الجهادي" الألماني، التقتهما بعد خروجهما من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة التنظيم في شرق سوريا، تأكيدهما اعتقال قوات سوريا الديمقراطية مارتن ليمكي، بعد خروجه.وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تصريح صحفي: "منذ عشرة أيام حتى الآن، يخرج يومياً مدنيون، وبطبيعة الحال يحاول مسلحون ودواعش التخفي بينهم"، مضيفاً: "بشكل عام، يومياً هناك اعتقال لدواعش أجانب" من بينهم ليمكي.وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أعلنت هذه القوات، يوم الاثنين، "القبض على ثلاثة إرهابيين أجانب مما يسمون بالمهاجرين في صفوف تنظيم داعش"، وهم ليمكي المعروف باسم "أبو زكريا الألماني" مع اثنين آخرين، مصري وسعودي، في إطار "عمليتين خاصتين" في 25 كانون الثاني/يناير والأول من الشهر الحالي.من جهته قال مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية بكوردستان سوريا، عبد الكريم عمر، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن "50 جهادياً أجنبياً على الأقل تم اعتقالهم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة" في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات التنظيم محاصراً في أربعة كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.ورجّحت تقارير نشرتها الصحافة الألمانية سابقاً، أن يكون ليمكي قد دخل سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وكان عنصراً في "الحسبة" أي الشرطة الشرعية للتنظيم، قبل أن ينضم إلى فريق الأمنيين، وقد يكون الألماني الذي اعتلى أكبر منصب في التنظيم.

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