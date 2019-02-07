افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 23 دولة ودور نشر مختلفة

2019/02/07 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويستمر المعرض الذي يشارك فيه عدد من الادباء والكتاب المحليين والعرب والأجانب ، للفترة من السابع الى الثامن عشر من شباط الحالي.

و يتخلل أيام المعرض أمسيات ثقافية ونقدية وشعرية وتوقيع كتب بالإضافة الى جلسات لعدد من الضيوف .

انتهى ع.س

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