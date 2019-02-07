محامية اللاعب البحريني العريبي تعلن تقديم طلب آخر للافراج عنه الأسبوع المقبل

2019/02/07 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المدعي العام التايلاندي رفض أي طلب سيقدم للإفراج بكفالة عن لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي، اللاجئ إلى أستراليا والموقوف في بانكوك منذ تشرين الثاني وتطالب بلاده بتسلمه، خشية فراره.

وقالت محاميته، نثاسيري بيرجمان، اليوم الخميس إنها كانت تستعد لدفع سندات الكفالة التي تم جمعها من منظمات حقوقية، معلنة أنها ستقدم طلبًا آخر للافراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.

وتتزايد الضغوط على بانكوك لإطلاق سراح العريبي الذي اعتقلته سلطات تايلاند في تشرين الثاني نيابة عن الحكومة البحرينية، فطالبت كانبيرا والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإعادته إلى أستراليا حيث يلعب كرة القدم.وكان العريبي الذي فر من البحرين في عام 2014 وحصل بعد ذلك على إقامة دائمة في أستراليا، أكد أنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى البحرين بسبب انتقاده للأسرة الحاكمة.وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن العريبي تعرض للتعذيب على يد السلطات البحرينية بسبب الأنشطة السياسية لشقيقه خلال إنطلاق الثورة عام 2011.

انتهى.ص.هـ.ح.

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