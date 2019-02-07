محدث.. الدولار يوسع مكاسبه ويتجه لتسجيل الصعود اليومي السادس

2019/02/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسع الدولار الأمريكي من مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهاً لتسجيل الصعود اليومي السادس على التوالي، مستفيداً من الهبوط الذي صاحب العملة الأوروبية الموحدة.





واستفادت العملة الخضراء من خسائر اليورو على خلفية خفض المفوضية الأوروبية لتقديرات النمو الاقتصادي.





وتلقت الورقة الخضراء الدعم جراء تصريحات إيجابية، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منونشين أمس أن لقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كان مثمراً للغاية.





وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ذكر في بيان له، أن باول ناقش مع ترامب التطورات والتوقعات الاقتصادية لكنه لم يتطرق للحديث عن مسار معدلات الفائدة.





وصرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين بأنه من المحتمل أن تكون الخطوة التالية للبنك هي خفض معدل الفائدة.





كما أعلن منوشين أنه سيسافر إلى بكين في الأسبوع المقبل بصحبة وفد من المسؤولين في الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية مع نظراهم في الصين.





وبحسب بيانات اقتصادية، فإن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت لكن بأقل من التوقعات، ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1330 دولار، في حين تراجع أمام الين الياباني بنحو 0.2% مسجلاً 109.75 ين.





كما هبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليسجل الإسترليني 1.2959 دولار، في حين استقرت أمام الفرنك السويسري عند 1.0016 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، فزاد في تمام الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2% إلى 96.562.





وتسير الورقة الخضراء بذلك على الطريق نحو تحقيق مكاسب لليوم السادس على التوالي.





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