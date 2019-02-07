طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات

2019/02/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت إلى 234 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 2 فبراير الجاري بانخفاض 19 ألف طلب عن الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق له.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم إلى 220 ألف طلب.





وكانت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة صعدت إلى أعلى مستوى في 16 شهراً في الأسبوع المنتهي في 26 يناير تزامناً مع الإغلاق الحكومي.





وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية، فارتفع بمقدار 4500 طلب ليصل إلى 224.75 ألف طلب، لتظل عند أعلى مستوى في نحو شهرين.





ووفقاً للبيانات، فإن طلبات إعانة البطالة المستمرة شهدت انخفاضاً بمقدار 42 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 26 يناير الماضي لتهبط إلى 1.74 مليون طلب.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2% لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1341 دولار.





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