عبد المهدي يستقبل نيجرفان بارزاني في بغداد

2019/02/07 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الخميسن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "الغد برس" ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في بغداد".

وكان قد وصل رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة.

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