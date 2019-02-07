الديوانية تتخذ اجراءات قانونية بحق المتاجرين بالطيور المهاجرة

2019/02/07 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متاجرين بالطيور المهاجرة المهددة بالإنقراض بينهن طائر "الونس" وطائر "الحذف".وجاء في بيان أوردته المديرية، تلقته "الغد برس"، أن "معلومات وردت إلى المديرية بشأن وجود أشخاص يتاجرون بالطيور المهاجرة المهددة بالإنقراض، بينهن طائر الونس وطائر الحذف".

وأضافت، أن "العقيد ياسين لفته ماضي ضابط مركز قضاء الشامية، برفقته مجموعة من منتسبي المركز وبالتنسيق مع مديرية بيئة الديوانية، قاموا وبإشراف مباشر من العميد علي كزار هاشم مدير دفاع مدني الديوانية، بالتوجه فوراً إلى القضاء، وتم ملاحظة الأشخاص الذين يتاجرون بهذه الطيور، وتم إطلاقها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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