2019/02/07 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “الفايننشال تايمز”، أن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد مؤتمر في بولندا لإنشاء تحالف ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المثيرة للجدل، هي ليست الأولى من نوعها.وفي مقال للكتابة (رولا خلف) حمل عنوان (الولايات المتحدة تتجه إلى بولندا لإنشاء تحالف ضد إيران)، ذكرت الصحيفة، أن “نية الرئيس الأمريكي لإنشاء تحالف مناهض لإيران يعطي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفايننشال تايمز: الولايات المتحدة تبني وهماً بأنها تستطيع بناء ائتلاف مناهض لإيران alansaar.

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