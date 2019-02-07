2019/02/07 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحزب الله السيد “حسن نصر الله” ،الخميس، ان ايران بعد 40 سنة على الثورة الإسلامية، هي دولة المؤسسات والدستور والقانون والسيادة الشعبية في ظل ولاية الفقيه.وقال السيد نصر الله في كلمة له خلال مهرجان “الأربعون ربيعاً” الذي أقامه حزب الله في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مجمع سيد الشهداء (ع) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله يستعرض انجازات انتصار الثورة الإسلامية alansaar.

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