التخطيط تعلن تخصيص ٥٠ ٪ من تنمية الأقاليم لقطّاعي التعليم والصحة

2019/02/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، تخصيص 50 % من أموال تنمية الأقاليم لقطاعي الصحة والتعليم.وقال بيان المكتب الإعلام للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 شباط 2019) أن ” وزير التخطيط نوري صباح الدليمي عن تخصيص ٥٠ ٪ من تنمية الأقاليم لقطاعي التعليم والصحة، مؤكداً سعي الحكومة على البدء بإنجاز جميع […]

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