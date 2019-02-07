2019/02/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستقبل نيجرفان بارزاني في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستقبل نيجرفان بارزاني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).