وزير الخارجية التركي: انسحاب واشنطن من العراق كان خطأً

2019/02/07 | 17:30

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - متابعة

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أن حادث تصادم بين حافلتي رحلات وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مصريين وعراقيين.

وبحسب تلك الوسائل فأن اللواء أحمد أب

بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس 07 شباط 2019، اجتماعا مع رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، في العاصمة بغداد.

واظهرت صور بثتها وسائل إعلام كردية، اجتماع نجيرفان البارزاني وعادل عبد المهدي بحضور

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