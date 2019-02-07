بالفيديو ... انفجار مفاجئ داخل مطار يثير الرعب

2019/02/07 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تسبب انفجار مفاجئ داخل مطار هونغ كونغ، في إثارة حالة من الرعب قبل الكشف عن أسبابه.

وانفجر إطار في جرار سحب طائرات كان يدفع إحدى الطائرات في المطار، وكاد يصيب عاملا كان يقف بالقرب منه.وانفجر الإطار وطار بسرعة، كما أعلنت سلطات المطار أنه لا وجود لمصابين.وتأجل إقلاع الرحلة نحو 42 دقيقة، فيما لم تتأثر عمليات المطار بعد سحب الجرار لإجراء عمليات الصيانة.وأوضح مسؤولو المطار أن جميع الركاب البالغ عددهم 272 راكبا وأعضاء طاقم الطائرة، لم يتعرض أي منهم لأي إصابة.انتهى

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