عادات يومية تضر بالعمود الفقري

2019/02/07 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود الفقري، الذي يعد المفصل الأكثر تعقيدا وأهمية في الجسم.

وكشف موقع "ويب طب" عددا من العادات اليومية، التي ينصح بالابتعاد عنها، لتجنب أضرار العمود الفقري وآلام الظهر.1- التخلي عن العناصر الغذائية الأساسية: يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام، والتخلي عنه يؤثر على كافة عظام ومفاصل الجسم، بما فيها العمود الفقري.



كما أن افتقار الجسم لـ"فيتامين د" يتسبب في عدم امتصاص الكالسيوم بالطريقة الصحيحة.2-ممارسة بعض أنواع الرياضة: تساعد الرياضة بشكل عام على مرونة الجسم وصحته، وتبقي العمود الفقري أكثر قوة، إلا أن هناك بعض التمارين التي قد تعود بالسلب على الجسم، مثل حمل الأوزان الثقيلة، حيث ينصح بإجراء هذه الرياضة تحت إشراف مدرب محترف.



كما أن رياضة ركوب الدراجات قد تؤثر أحيانا على العمود الفقري، لأن تصميم بعض أنواع الدراجات يضطرك للبقاء منحنيا إلى الأمام، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل في الظهر والرقبة.3-التدخين: لن يختلف اثنان حول مخاطر التدخين والمشاكل الصحية المرتبطة به، من بينها التأثير على العظام، وخصوصا العمود الفقري.



ويمنع التدخين أقراص الظهر من امتصاص العناصر الغذائية التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة.4- الانحناء المتكرر: تدفعنا الأجهزة الذكية والحواسيب الإلكترونية إلى الجلوس في وضعيات خاطئة لفترات طويلة، لذا يجب الحرص على إبقاء وضعية الظهر مستقيمة، كما يتوجب أخذ فترات من الراحة للسماح بتحريك عضلات ومفاصل الجسم.5- تنظيف المنزل: أعمال تنظيف المنزل سواء اليدوية أو الآلية تؤثر على صحة الظهر بصفة عامة، من خلال الانحناء الكلي إلى الأمام وحمل الأشياء الثقيلة.



لذلك يفضل تنظيف المنزل على فترات متقطعة واستخدام الأجهزة الحديثة، التي تبقي وضعية ظهرك مستقيمة.6- تناول الكافيين: قد يتساءل البعض عن علاقة الكافيين بصحة العمود الفقري، والإجابة تكمن في الكالسيوم، إذ أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم، وبالتالي فإن الإكثار منها سيعرض جسمك لمشاكل فقرات الظهر.7- حمل الأطفال: ينصح الخبراء بضرورة الحذر من طريقة حمل الأطفال الصغار، التي تؤدي إلى ظهور مشاكل في الظهر، ومن المهم أن يعتاد الطفل على عدم حمله بشكل دائم.



8- الكعب العالي: يتسبب ارتداء الأحذية ذات "الكعب العالي" في انحناء المرأة إلى الأمام بسبب وضعية قدمها المائلة.



ويؤثر هذا الأمر على العمود الفقري والقدمين والساقين والرقبة.



والحل هو ارتداء هذه الأحذية لفترة قصيرة وخلال الأوقات التي تتطلب ارتداءها فقط.انتهى

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