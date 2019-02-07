2019/02/07 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الصحة: الطفلة رهف مازالت في العناية المركزة وحالتها الصحية حرجة

07/02/2019 17:16:00 PM |

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واع بغداد

اكدت وزارة الصحة، الخميس، ان الطفلة رهف التي تعرضت لتعنيف خطير، مازالت في العناية المركزة في مستشفى الصدر ببغداد، مشيرة الى حالتها الصحية حرجة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) ان"وزير الصحة والبيئة علاء الدين علوان زار الطفلة رهف في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد والتي احيلت من مستشفى ابن البلدي وهي تعاني من إصابات وكدمات شديدة"، مبينة ان "ملاكاتنا الطبية والصحية بذلت قصارى الجهود لإسعاف الحالة وتقديم جميع الاجراءات الصحية اللازمة، وحاليا ترقد في العناية المركزة وحالتها الصحية حرجة".

واضافت الوزارة، ان "الطفلة حظيت باهتمام كبير من قبل الوزارة ودائرة صحة الرصافة واعلام الوزارة ومستشفى الصدر العام منذ وصولها إلى المستشفى حيث تمت متابعة حالتها من قبل مركز الوزارة وتم تخصيص فريق طبي وتمريضي خاص لمتابعة الحالة".

واعلنت وزارة الصحة، امس الاربعاء، عن استقبال احدى مستشفيات بغداد طفلة بعمر ست سنوات تعرضت لتعنيف خطير، فيما اشارت الى ان وضعها الصحي حرج.

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