بعد استكمال تشكيل الحكومة..مجلس النواب عازم على فتح ملف رؤساء الهيئات المستقلة

2019/02/07 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف النصر ثورة جواد الحلفي، الخميس، ان فتح ملف تعيين رؤساء الهيئات المستقلة سيكون بعد استكمال تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي.

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