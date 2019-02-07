شكوك حول لحاق لاعب ريال مدريد باياب الكلاسيكو

2019/02/07 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي ريال مدريد الإسباني،اليوم الخميس، بياناً رسمياً بشأن إصابة لاعبه ماركوس يورينتي.وكان النادي الملكي أوضح أن يورينتي يعاني من إصابة بتمزق من الدرجة

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