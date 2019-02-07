الادارة المحلية في المقدادية تستضيف اجتماعا طارئا لمواجهة مخاطر الفيضان

2019/02/07 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت الادارة المحلية بقضاء المقدادية اجتماعا هاما وطارئا.



لمناقشة الاجراءات الفورية المتخذة لمواجهة ازمة خطر الفيضان التي تهدد عدد من القرى الواقعة ضمن خط التماس

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