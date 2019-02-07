التخطيط: تخصيص ٥٠ ٪ من تنمية الأقاليم لقطاعي التعليم والصحة

2019/02/07 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، تخصيص ٥٠ ٪ من تنمية الاقاليم لقطاعي التعليم والصحة، مؤكداً سعي الحكومة على البدء بإنجاز جميع المشاريع المتوقفة خلال العام الجاري، لاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدمة منها.وجاء في بيان للوزارة، ان"الدليمي استقبل النائب عن محافظة بغداد ليث الدلمي، والوفد المرافق له، الذي ضم مدير ورئيس مجلس ناحية التاجي وعدد من اعضاء مجلس الناحية، وجرى خلال اللقاء بحث رفع مستوى الناحية إلى مستوى قضاء ، وتعزيز السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

واضاف البيان، ان"الوفد قدم شرحاً عن واقع الخدمات في العاصمة بغداد، والأقضية والنواحي المرتبطة بها".انتهى/س

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