كتلة نيابية: قانون إخراج القوات الأجنبية سيُصوت عليه بداية الفصل التشريعي المقبل

2019/02/07 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، الخميس، أن يتم التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق في بداية الفصل التشريعي المقبل، مشدداً على أن العراق ليس بحاجة لتواجد تلك القوات.وقال النوري في حديث صحفي، إن "الحكومة ومجلس النواب مطالبان بموقف حازم وصريح تجاه التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية وأن يكون هناك قوي أمام الشعب العراقي للدفاع عن السيادة العراقية"، مبيناً أن "هناك مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق تم التوقيع عليه من عدد من النواب وسيتم التصويت عليه في بداية الفصل التشريعي المقبل".

وأضاف النوري، أن "هناك اتفاقية مسبقة بين بغداد وواشنطن تنص على خروج القوات الأميركية وبحال تطبيقها كونها سارية المفعول فينبغي على تلك القوات مغادرة البلاد"، لافتاً إلى أننا "حتى اللحظة لم نشاهد موقفاً رسمياً وواضحاً وقوياً من التواجد الأميركي أو تصريحات ترامب الأخيرة وهي لم تعلن رسميا هل هناك حاجة لوجود قوات أجنبية وقواعد لها بالعراق أم لا".

وأكد النوري، أن "أغلب الكتل السياسية في البرلمان لا تريد إبقاء القوات الأجنبية، بالتالي فنتوقع أن يكون هناك موقفاً حاسماً وقوياً من مجلس النواب تجاه تواجد تلك القوات سواء بخروجها أو تقنينها بحسب حاجة الحكومة"، مشدداً على أننا "لسنا بحاجة لتواجد تلك القوات فلدينا قوات عسكرية وأمنية أثبتت على الأرض قدرتها على بسط الأمن ومسك ملفه بالشكل الأمثل".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأول الثلاثاء (5 شباط 2019)، على رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافياً وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق.انتهى/س

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