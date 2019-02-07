مجلسها:البصرة بحاجة لـ20 ترليون دينار لتحويلها الى محافظة عصرية

2019/02/07 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن حاجة المحافظة الى ما يقارب الـ20 ترليون دينار للنهوض بواقع البصرة واظهارها بشكل عصري متطور مع توفير كافة الخدمات وحل ازمة السكن.وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس نشأت المنصوري لـ/المعلومة/ ان “محافظة البصرة بحاجة الى ثورة لتطوير الواقع التربوي والصحي والبنى التحتية وأزمة السكن”.[…]

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