الحشد الشعبي يطلق 50 صاروخاً على مقرات داعش داخل الاراضي السورية

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت قوات الحشد الشعبي، الخميس، 50 صاروخا لمقرات داعش في منطقة الباغوز بشرق سوريا، فيما نفذت الوية من الحشد وقطعات من الجيش،عملية دهم وتفتيش في مناطق شمال غرب محافظة نينوى.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي اليوم (7 شباط 2019)، ان "القوة الصاروخية في اللواء 45 غرب بالحشد الشعبي قصفت مقار داعش في الباغوز شرق سوريا بـ 50 صاروخا بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

واضاف، ان "المعلومات الاستخباراتية كانت تشير الى ان الدواعش كانوا ينون التسلل باتجاه الحدود العراقية".

من جهة اخرى نفذت الالوية 29 و 33 و 53 التابعة للحشد الشعبي وبالاشتراك مع قطعات الجيش من اللواء 92 التابع للفرقة 15 نفذت عملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل".

واضاف، أن "العملية الامنية تهدف لمطاردة خلايا داعش وان القوات الامنية عثرت على العديد من العبوات الناسفة والاسلحة مختلفة".

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