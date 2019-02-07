2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخلت محكمة أمريكية لمنع تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قررت السلطات في ولاية ألاباما إيقاف تنفيذ الإعدام، بسبب ما وصف بانتهاك حقوقه الدينية بعدم السماح لرجل دين بحضور الإعدام.

وأمرت المحكمة بوقف إعدام دومينيك راي صاحب الـ42 عاما، لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة، لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وأوضحت هيئة المحكمة أن ولاية ألاباما انتهكت مادة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، تتعلق بالحقوق الدينية.

وذكرت الولاية في وثيقة للمحكمة، أن إدارة السجون في ألاباما نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة امريكية تتدخل لمنع اعدام رجل مسلم كان من المقرر تنفيذ الحكم اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة امريكية تتدخل لمنع اعدام رجل مسلم كان من المقرر تنفيذ الحكم اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).