عذابات الطفلة ” رهف ” تفتح النار على كل من يسيء الى الطفولة في العراق

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 7 شباط / فبراير: اعلنت مفوضية حقوق الإنسان ، الخميس، ان ” المفوضية تتابع وبقلق بالغ حالة الطفلة ( رهف نصير شكر ) الراقدة في مستشفئ الشهيد الصدر العام والتي تم احالتها من مستشفى ابن البلدي شرق بغداد مساء الاربعاء ٦ / ٢ / ٢٠١٩ ” ،

وتابع عضو المفوضية ، زيدان خلف العطواني ، ان” المفوضية شكلت فريق من قسم الرصد (ملفي الطفل والعدالة الجنائية ) لغرض متابعة الحالة والاطلاع على حالتها الصحية السيئة نتيجة ما تعرضت اليه من عنف جسدي”، مطالبا ” وزارة الداخلية /مديرية حماية الاسرة والطفل والقضاء العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته واحالتهم الئ المحاكم المختصة وعلى مجلس النواب العراقي الإسراع بتشريع قانون حماية الطفل بالعراق وضمان حقوقهم المشروعة “.



انتهى أح

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