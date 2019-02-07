شرطة بغداد تلقي القبض على عصابة سطت على مصرف وتستعيد مليار و600 مليون دينار

2019/02/07 | 18:18

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بغداد –عراق برس-7شباط/ فبراير: أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، القبض على عصابة سطت على مصرف في بغداد وسرقت مليار و600 مليون دينار.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت / عراق برس،/ نسخة منه ، إن “فريق عمل مشترك، القى القبض على عصابة لسرقتهم احد المصارف في بغداد واستعادة مبلغ مليار و(600) مليون دينار”.

وأوضح البيان أن “العملية تمت بإشراف قائد شرطة بغداد، حيث تمكن فريق عمل مشترك من قيادة شرطة بغداد، مركز شرطة المسبح من إلقاء القبض على عصابة متكونه من أربعة أشخاص بينهم امرأة تعمل موظفة بنفس المصرف قامو بسرقة المصرف بالاحتيال وتستعيد مبلغ مليار و(600) مليون دينار”.انتهى (1)

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