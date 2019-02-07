قيادي بالفتح يتهم جهة سياسية

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير الدبي، الخميس، جهة سياسية "معروفة" لم يسمها بـ"احتلال" مكتب التشغيل النفطي في محافظة ذي قار.وقال الدبي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "‏مكتب ‎التشغيل النفطي في ذي قار محتل من قبل جهة سياسية معروفة تستخدمه لمصالحها الحزبية".

وأضاف، أن "هذا مخالف للمادة 20 أولاً من قانون العمل ‎المرقم 37 لعام 2015 المعدل، علما أن هذا المكتب من ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المسؤولة رسميا عن هذا القطاع".

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