حمودي يدعو مجلس الوزراء الى بحث تنفيذ توجيهات المرجع السيستاني الاخيرة

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس المجلس الاعلى الإسلامي في العراق همام حمودي، الخميس، مجلس الوزراء لعقد جلسة لمناقشة ماجاء في توجيهات المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والآليات المناسبة للاسراع في تنفيذها.واكد حمودي، على ضرورة عقد هذه الجلسة للنظر في تنفيذ التوجيهات والمهام وما تتطلبه من تشريعات لإحالتها الى مجلس النواب وتفعيل القوانين ذات الشأن، اضافة الى توجيه الوزارات والمؤسسات التنفيذية للعمل بموجبها.

واشار رئيس المجلس الاعلى الى اهمية العمل بجدية لحل الأزمات الراهنة والتي اكد عليها مرارا وتكرارا السيد السيستاني ووصفها بأولويات الحكومة والتي تتعلق بملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، وصولا الى الوقوف الحازم بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، واعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها.

واكد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، خلال استقباله امس الاربعاء ممثلة الامم المتحدة في العراق، على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون.

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