عمليات نينوى للحشد تشرع بعملية أمنية شمال غرب الموصل (صور)

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل.وذكر موفدنا، ان الوية الحشد (29 _ 33 _ 53) بالاشتراك مع قطعات الجيش من الفرقة ( 15 ) لواء / 92 نفذت العملية الامنية لمطاردة خلايا داعش، مبينا ان القوات عثرت على العديد من العبوات الناسفة واسلحة مختلفة....

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