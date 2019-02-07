2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ألغى محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، قرار إيقاف عمل قائممقام الحويجة، ومن المقرر استئناف مهامه مطلع الاسبوع المقبل، بحسب عضوين من مجلس القضاء تحدثا لـ (كركوك ناو).أوقف الجبوري الشهر الماضي، قائممقام الحويجة سبهان الجبوري عن عمله لمدة 60 يوم، بسبب وجود خلاف بينهما حول الية عمل المنظمات المدنية في القضاء.ويقول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “وساطة عشائرية” تنهي خلافاً بين محافظ كركوك وقائممقام الحويجة كركوك ناو.

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