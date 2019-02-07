إيمري: أنا أول من ينتقد نفسه - نستطيع التواجد ضمن الأربعة الكبار

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه من أشد المنتقدين لنفسه عندما يقوم بأي أخطاء خلال مسيرته التدريبية.أرسنال يعاني من تقلب واضح في النتائج بالفترة الأخيرة، عقب الخسارة من مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي وجاره سيتي بالدوري بنتيجة واحدة 3/1.

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الاتهامات انهالت على إيمري بسبب المستوى السيء لفريقه منذ بداية العام خاصة من الناحية الدفاعية، وهو ما علق عليه الإسباني قبل مواجهة هيديرسفيلد الأسبوع القادم.



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وقال إيمري:"أنا أول شخص ينتقد نفسه، نعم يمكننا التواجد ضمن الأربعة الكبار لكنه ليس أمراً سهلاً".

وأضاف:"نحن أقوياء على ملعبنا لكن بحاجة للتحسن خارج الأرض، بدأنا بطريقة جيدة وحاولنا تغيير عقليتنا بانطلاقة الموسم، لكن الآن نحتاج لاستعادة ثقتنا بأنفسنا".

🔵 هازارد يخرج بتصريح جديد عن مستقبله مع البلوز 🙄 pic.twitter.com/WcbKcTWvGw— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019وتابع:"دفاعنا أيضاً بحاجة للتحسن أكثر من ذلك، حاولنا اللعب بثلاث قلوب دفاع وأحياناً بثنائي دفاعي، الحفاظ على الحماس والشجاع في نفس الوقت شىء ضروري قبل أي عمل".

أما عن رحيل سفين ميسلنتات:"القرار جاء بينه وإدارة النادي لا أعلم ماذا حدث لكن أتمنى له التوفيق".

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عودة هينريك مخيتاريان:"ظننا أنه لن يكون جاهزاً أمام مانشستر سيتي، لكنه لعب مع فريق تحت 23 سنة وبحالة جيدة".

المدفعجية يخوضون مباراة هيديرسفيلد وهم في المركز السادس بجدول البريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس وثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع.





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