وزير التخطيط: تخصيص 50 بالمئة من تنمية الأقاليم لقطاعي التعليم والصحة

2019/02/07 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، تخصيص خمسين بالمئة من تنمية الاقاليم لقطاعي التعليم والصحة.

وأكد الدليمي خلال لقائه النائب عن محافظة بغداد ليث الدليمي، والوفد المرافق له، أكد سعي الحكومة على البدء بإنجاز جميع المشاريع المتوقفة خلال العام الجاري، لاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدمة منها.

وجرى خلال اللقاء بحث رفع مستوى ناحية التاجي إلى مستوى قضاء، وتعزيز السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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