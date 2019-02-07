التخطيط العراقية تكشف عن تخصيص 50% من تنمية الأقاليم لقطاعي التعليم والصحة

2019/02/07 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، عن تخصيص 50% من تنمية الأقاليم لقطاعي التعليم والصحة، مؤكداً سعي الحكومة للبدء بإنجاز جميع المشاريع المتوقفة خلال العام الجاري، لاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدمة منها.جاء ذلك خلال استقبال الدليمي، النائب عن محافظة بغداد ليث الدليمي، والوفد المرافق له، الذي ضم مدير ورئيس مجلس ناحية التاجي وعدد من أعضاء مجلس الناحية".وأفاد بيان لوزارة التخطيط، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث رفع مستوى الناحية إلى مستوى قضاء، وتعزيز السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وأضاف البيان أن "النائب الدليم قدم خلال اللقاء، شرحاً عن واقع الخدمات في العاصمة بغداد، والأقضية والنواحي المرتبطة بها، مثمناً في ذات الوقت توجهات وزير التخطيط، الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة على المستوى الوطني".

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