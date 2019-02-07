تظاهرات حاشدة باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم

2019/02/07 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط الخرطوم، مشيرة إلى أن شوارع العاصمة تشهد حالات كرّ وفرّ بين المحتجين وقوات الأمن.ومنذ 19 كانون الأول 2018، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 31 شخصا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 شخصا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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