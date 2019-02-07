الوفد الوطني اليمني الى عمان: اتفاق على تبادل كافة الجثث مع وفد هادي

2019/02/07 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس لجنة الجثامين والجثث في الوفد الوطني اليمني، حمد أبو الأحمر، إن الطرفين وقعا على اتفاق يقضي بتبادل تسليم كافة الجثث بين بعضهما بعضا.وتجري في العاصمة الأردنية منذ الثلاثاء مفاوضات ثنائية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع في اليمن خلال كانون الثاني الماضي في السويد حول ملف تبادل الأسرى.وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم من 5 إلى 13 كانون الثاني حينما تبادلا قوائم الأسرى والمعتقلين التي تشمل 15 ألف شخص من المتوقع إخلاء سبيلهم وفقا لاتفاق مناسب بين الجانبين.انتهى.ص.هـ.ح.

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