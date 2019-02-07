ويكليكس : امريكا تستخدم صندوق النقد والبنك الدولي كأسلحة لتحقيق مصالحها

2019/02/07 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … كشفت وثيقة سرية لموقع ويكليكس أن الجيش الامريكي ينظر الى المؤسسات المالية الكبرى في العالم مثل البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على انها اسلحة غير تقليدية يمكن استخدمها لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الخاصة .وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “وثيقة تعود الى عام 2008 تحمل […]

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