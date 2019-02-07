شاهد بالصور.. موظفة مصرف في بغداد ترتكب فعلاً دنيئاً ؟ ماهو

2019/02/07 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية ألقت اليوم قوة أمنية، القبض على عصابة لسرقتها لاحد المصارف في بغداد واستعادة مبلغ مالي ضخم.حيث كشف بيان لقيادة شرطة بغداد انه “وبإشراف قائد شرطة بغداد تمكن فريق عمل مشترك من قيادة شرطة بغداد”.وكشف البيان ان “مركز شرطة المسبح تمكن من إلقاء القبض على عصابة متكونة من أربعة أشخاص …

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موظفة مصرف في بغداد ترتكب فعلاً دنيئاً ؟ ماهو صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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