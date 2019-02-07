2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت حركة أنصار الله ( الحوثيين)، اليوم الخميس، عن فشل اجتماع مع الحكومة اليمنية غير الشرعية والمدعومة من السعودية، بالعاصمة الأردنية، في تحقيق تقدم بشأن تبادل الجثامين.ونقل موقع “أنصار الله” الرسمي، عن مصدر في لجنة الأسرى، قوله أن “اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة الجثث انتهى دون إحراز أي تقدم”.وأضاف المصدر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع أنصار الله مع الحكومة اليمني غير الشرعية بشأن تبادل الجثامين ينتهي بالفشل alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع أنصار الله مع الحكومة اليمني غير الشرعية بشأن تبادل الجثامين ينتهي بالفشل) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع أنصار الله مع الحكومة اليمني غير الشرعية بشأن تبادل الجثامين ينتهي بالفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).