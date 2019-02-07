القانون: هناك مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق تم التوقيع عليه

2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، الخميس، أن الكتل السياسية في البرلمان لا تريد إبقاء القوات الأجنبية في البلاد.وقال النوري انه ” سيتم التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق في بداية الفصل التشريعي المقبل، مشدداً على أن العراق ليس بحاجة لتواجد تلك القوات”.وأضاف إن “الحكومة ومجلس […]

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