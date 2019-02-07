منظمة قانونيّة تدعو لوضع خطة استراتيجية للتعامل مع ملف عقارات الدولة

2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، اليوم الخميس، لوضع خطة استراتيجية مُتكاملة للتعامل مع ملف عقارات الدولة وشغلها واستثمارها.وذكر المركز في بيان تلقته "الغد برس" انه "يُتابع جُملة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المؤسسات والهيئات العراقية المعنية فيما يتعلق بملف عقارات الدولة وتحصينها من الإستغلال أو التعدي أو التربح منها دون وجهِ حقٍّ".

واضاف إنّ "المركز إذ يُشدِّد على ضرورة أن يتم التعامل مع الملف المذكور بجدية وحزم وفق القوانين والقرارات النافذة، فإنّه يدعو إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة للتعامل مع ملف عقارات الدولة وشغلها أو استثمارها بالشكل الصحيح منعاً لهدر المال العام الناتج عن إستغلال لتلك العقارات والتربُح منها على حساب المصلحة العامة".

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