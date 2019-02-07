الخزعلي يؤكد للطراونة على الاستفادة المتبادلة بين الدولتين والاهتمام بالجانب المجتمعي

2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، لرئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة على ضرورة ان تكون الاستفادة متبادلة بين الدولتين.وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها "الغد برس"، "مع السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني أكدنا على ضرورة ان تكون الاستفادة متبادلة بين الدولتين، وعدم الاكتفاء بالجانب الدبلوماسي والاهتمام بالجانب المجتمعي".

واضاف، "كذلك أكدنا على ضرورة تسهيل إعطاء تأشيرات الدخول لأغراض العلاج والسياحة الدينية وعدم التعامل بانتقائية مع العراقيين".

مع السيد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني أكدنا على ضرورة ان تكون الاستفادة متبادلة بين الدولتين، وعدم الاكتفاء بالجانب الدبلوماسي والاهتمام بالجانب المجتمعي وكذلك أكدنا على ضرورة تسهيل إعطاء تأشيرات الدخول لأغراض العلاج والسياحة الدينية وعدم التعامل بانتقائية مع العراقيين.



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— قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) ٧ فبراير ٢٠١٩

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