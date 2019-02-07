2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وبالتزامن مع إعلان نتائج أعمال للشركات.





وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين في "وول ستريت"، كما قاد سهما "آبل" و"كاتربيلر" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وخفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري مع تزايد حالة عدم اليقين.





كما تأثرت البورصة الأمريكية سلباً بعد هبوط سهم "تويتر" بأكثر من 10% على خلفية النظرة المستقبلية المخيبة للآمال التي أفصحت عنها نتائج أعمال الشركة اليوم رغم أنها تجاوزت التقديرات من حيث الأرباح والإيرادات في الربع الأخير من عام 2018.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7% إلى 25223.6 نقطة، ليفقد 166.6 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7% إلى 2713.3 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.9% مسجلاً 7311.1 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.514.





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