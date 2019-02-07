فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا وسط أزمة دبلوماسية حادة

2019/02/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قررت فرنسا استدعاء سفيرها في روما احتجاجاً على تدخل الحكومة الإيطالية في الشؤؤون السياسية لباريس.





ويأتي التحرك الفرنسي بعد أن قام نائب رئيس وزراء إيطاليا لويجي دي مايو بالاجتماع مع مجموعة من نشطاء "السترات الصفراء" في باريس يوم الثلاثاء.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، إن هذه التصرفات الأخيرة بشأن التدخل عبارة عن استفزاز جديد، مشيراً إلى أنه أمر غير مقبول بين الدول الجيران بالاتحاد الأوروبي.





وأضافت الوزارة: "لعدة أشهر ظلت فرنسا موضع اتهامات متكررة وهجمات لا أساس لها وإعلانات خطيرة..



هذا وضع غير مسبوق منذ نهاية الحرب".





وأوضحت أن رئيس حركة الخمس نجوم "مايو" التقى مجموعة من متظاهري "السترات الصفراء" الذين يخططون لخوض الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل داخل فندق في مونتارغيس جنوب باريس.





وكتب مايو في تعليق على تويتر: "رياح التغيير عبرت جبال الألب".





وشهدت فرنسا احتجاجات جديدة في هذا الأسبوع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون من جانب العمال بـ"السترات الصفراء".





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