يورينتي مهدد بالغياب عن إياب كلاسيكو كأس الملك

2019/02/07 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بات ماركوس يورينتي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مهددا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو المقبلة التي تجمع فريقه بغريمه التقليدي برشلونة بسبب الإصابة.ويستضيف ريال مدريد، يوم 27 من الشهر الجاري، غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب، مساء الأربعاء، على ملعب كامب نو، […]

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