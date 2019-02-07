العبادي للطراونة: تجفيف منابع الإرهاب أولوية لبغداد وعمّان  

2019/02/07 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين سياسيا وأمنيا.وأكد بيان المكتب الاعلامي للعبادي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 شباط 2019)، أنه ” جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والأوضاع السياسية في […]

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