2019/02/07 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات الامتحدة الاميركية جوي هود، الخميس، إن بلاده لم توقع اتفاقية أمنية مع بغداد بشأن انتشار القوات العسكرية في الأراضي العراقية، مؤكدا أن “الاتفاقية الوحيدة الموقعة هي اتفاقية الاطار الستراتيجي (SFA)”.وتحدث هود، في مقابلة مع “ناس”، أجراها الصحفي زياد العجيلي، عن “محاولات للوصول الى اتفاقية أمنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية لـ “ناس”: لم نوقع اتفاقا أمنيا مع بغداد.. ونتفق مع “زعيم العصائب”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية لـ “ناس”: لم نوقع اتفاقا أمنيا مع بغداد.. ونتفق مع “زعيم العصائب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).